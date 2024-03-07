تشكيل الفيحاء المتوقع لمواجهة الشباب اليوم في الدوري السعودي

يلتقي فريق الفيحاء اليوم الخميس، مع نظيره فريق الشباب السعودي في لقاء قوي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والفيحاء في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل الفيحاء المتوقع ضد الشباب اليوم في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش.

خط الدفاع: سامي الخبيري، محمد البقعاوي، أحمد بامسعود، مخير الرشيدي.

خط الوسط: ريكاردو ريلر، جوجكو سيمروت، عبدالرحمن السفري.

خط الهجوم: هنري نواكايمي، رامون لوبيز، أنطوني نواكايمي.

ترتيب الشباب والفيحاء في الدوري السعودي

يخوض فريق الفيحاء مباراة اليوم وهو في المركز التاسع برصيد 28 نقطة جمعهم من 22 مباراة، تفوق في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وهزم في 8 مباريات.

بينما يدخل الشباب المباراة في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، من 22 مباراة، تفوق في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وهزم في 9 مباريات.