محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 10 ساعات عن الحوامدية

تعلن محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال ربط خط طرد قطر ۸۰۰ مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالحوامدية فسوف يتم تنفيذ أعمال الربط على الخط القائم الأمر الذي يتطلب قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات لتنفيذ أعمال الربط.

وتوضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (۱۰) ساعات من الساعة العاشرة مساءا يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٣/٨ إلى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٩ لإتمام أعمال الربط.



وتشير محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، موجها رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.



وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.