الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

محفوظ: قرارات المركزي المصري تضرب السوق السوداء في مقتل

مسؤول الاتحاد العالمي
مسؤول الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بسلطنة عمان

رحب أحمد محفوظ مسؤول الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بسلطنة عمان بالقرارات التي وصفها بالجريئة والتي أصدرها اليوم البنك المركزي المصري. 


وقال محفوظ إن هذه القرارات التي تأخرت بعض الشيء قد جاءت في وقت ظن فيه أباطرة تجارة العملة في السوق السوداء أنهم قد تمكنوا من فرض سيطرتهم على السوق المصري وأنهم يمكن أن يتلاعبوا بمصير أكبر دولة في المنطقة. 


وأضاف محفوظ أن هؤلاء المغرورين قد غفلوا عن شيء هام وهو أنهم تحت سماء مصر وفوق أرضها وأن النتيجة الحتمية لهذا الوجود تكون السحق تحت الأقدام من خلال قرارات جريئة ومدروسة تقضي عليهم قضاء مبرما، وهو ما قد كان حينما أصدر اليوم البنك المركزي هذه القرارات القوية التي من خلالها حرر سعر الصرف وترك المضاربين يلعقون مررة خسائرهم الهائلة. 


وأكد مسؤول الاتحاد العالمي العالمي المصري في الخارج بسلطنة عمان دعمه ودعم أبناء الجالية المصرية لهذه القرارات الهامة مؤكدا أنها ستعود على الاقتصاد المصري بفوائد هامة.

 

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