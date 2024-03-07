رئيس إتحاد السياحيين بالبحر الأحمر العامل هو طريق الوصول ل30 مليون سائح سنويًا

أكد رئيس إتحاد السياحيين بالبحر الأحمر الخبير السياحى علاء الدين محمود مدير أحد المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر أن الدولة تبذل جهود مضنية للارتقاء بقطاع السياحة والنهوض به مؤكداً على ضرورة العمل بكل إصرار وقوة للوصول إلى معدلات إشغال تصل لأكثر من 30 مليون سائح سنويًا.

وأشار إلي أن التوسع فى إنشاء الغرف السياحية وتقديم تسهيلات لشركات السياحة والمشاركة فى المعارض السياحية الكبرى وتنشيط الحركة السياحية، رياضية وفنية ومؤتمرات ثقافية تسهم فى دعم الحركة السياحية بالبلاد.

وأكد علاء الدين محمود أنه لن يتحقق حلم الوصول إلى 30 مليون سائح الا بدعم ومشاركة العامل بقطاع السياحة فهو شريك أساسي فى التنمية السياحية وهو الواجهة التى تستقبل السائح والمرافق له طوال مدة إقامته وعليه يجب أولًا الإهتمام بالموظف والعامل البيسط فى هذا القطاع من خلال الإهتمام بمظهره ودعمه فى تقديم زى سياحى ملائم وكذلك الغرف والإستراحات الخاصة بالعاملين على ألا تقل جودة من غرف النزلاء وكذلك ما يقدم له من أطعمه وكثير من المنتجعات السياحية يقدمون أطعمة غير لائقة للعاملين.

ودعا محمود بمزيد من الإهتمام بالعاملين وتحقيق الحد الأدنى للاجور والرعاية الصحية الملائمة ومشاركة العامل أحلامه وهمومه للارتقاء بهذا القطاع الحيوى مشيراً أن ذلك سوف ينعكس على قطاع السياحة بالعامل المحب لعمله والمخلص له ويعمل على دعم قطاع السياحة والمحافظة على استمراره بقوة والوصول إلى 30 مليون سائح سنويا والتى تمثل خطة الدولة خلال المرحلة المقبلة بعد أن أصبحت السياحة هى العمود الفقرى للاقتصاد المصرى.