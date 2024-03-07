"يوم الألسن لرعاية المواهب الموسيقية" إحتفالية بجامعة قناة السويس

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

نظمت وحدة الدعم الأكاديمي بكلية الألسن جامعة قناة السويس "يوم الألسن لرعاية المواهب الموسيقية".

شهد الحفل الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي.

جاء الحفل بإشراف الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن.

أقيم الحفل بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة اليوم الخميس الموافق 7 مارس.

بإشراف تنفيذي الدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى الشوادفي المدير التنفيذي لوحدة الدعم الأكاديمي، والدكتورة سارة عبد الرحمن لجنة المواهب والمتفوقين بوحدة الدعم الأكاديمي، والأستاذة تغريد أبو الخير المدير الإداري لوحدة الدعم الأكاديمي.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوه لآيات من القرآن الكريم قرأها الطالب محمد جمال.

شمل برنامج الحفل - عرض فيديو بعنوان "سفراء الألسن" تم خلاله تقديم الطلاب المتميزين بكلية الألسن في كافة مجالات الأنشطة.

ثم بدأت الفقرات الفنية

بفريق كلية الألسن الغنائي وأغنية "يا اغلى اسم في الوجود ... يا مصر"،

الطالب عبد الله جمال وأغنية " النور مكانه في القلوب"، تلاها الطالبة نورهان أشرف "وبلغوها"، بينما قدمت الطالبة مي محمد - من ذوي الهمم- قصيدة شعرية عن اللغة العربية.

وبأغنية " سألوني الناس عنك يا حبيبي" تغنت إنجي عبد الملك وآية عمار، ثم قدم الطالب أحمد محمد أغنية " مغرم"، كما قدمت الطالبة شيرين إسماعيل قصيدة شعرية باللغة الصينية .