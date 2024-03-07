الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القوات الروسية تسقط ثاني قذيفة "هامر" فرنسية موجهة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت للمرة الثانية قذيفة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 صواريخ من طراز "هيمارس"، وقنبلة جوية موجهة من طراز "إيه إيه إس هامر" فرنسية الصنع".

وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 123 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، حسنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الوضع التكتيكي على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الميكانيكي للقوات الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

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