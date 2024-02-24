السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية: اعتراض منطاد فوق ولاية يوتا

اعتراض منطاد فوق
اعتراض منطاد فوق ولاية يوتا

 

أعلن المتحدث باسم قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد)، جون كورنيليو أن طائرة مقاتلة أمريكية اعترضت منطادا صغيرا فوق ولاية "يوتا" الأمريكية، مؤكدا أنه لا يشكل تهديدا وتم رصده وهو يحلق فوق الجبال الغربية للولايات المتحدة.

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وقال كورنيليو في تصريح  نقلته قناة (الحرة) الأمريكية  " إن الطيارين المقاتلين الذين خرجوا في مهمة لتفقد المنطاد قرروا أنه (غير قادر على المناورة) ولا يشكل تهديدا للأمن القومي .. وكان المنطاد لا يزال في الهواء، تحت المراقبة الدقيقة ".

وأضاف " نحن نواصل التنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية لتتبع ومراقبة المنطاد الذي رصد على ارتفاع يتراوح بين 13100 متر و13700 متر".

ولم تذكر القيادة، وهي قيادة عسكرية مشتركة مكلفة بالدفاع عن المجال الجوي فوق الولايات المتحدة وكندا، مصدر أو الجهة التي يتبعها المنطاد أو سبب تحليقه فوق يوتا وكولورادو..

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