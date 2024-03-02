أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي تدمر مقاتلة من طراز "سو 34" و14 مسيرة روسية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 14 مسيرة ومقاتلة من طراز "سو-34" روسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في بيان للجيش الأوكراني "قامت القوات الأوكرانية بتدمير 14 طائرة بدون طيار من أصل 17 مسيرة أطلقتها روسيا من خيرسون ودونيتسك، لمهاجمة أوكرانيا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وقال الجيش، إن روسيا هاجمت أوكرانيا أيضا بثلاثة صواريخ موجهة.

وأوضح أن القوات الأوكرانية دمرت المسيرات الروسية في مناطق أوديسا وميكولايف وزابوروجيا وخاركييف وسومي ودنيبروبتروفسك.