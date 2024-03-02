السبت 02 مارس 2024
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي تدمر مقاتلة من طراز "سو 34" و14 مسيرة روسية

الحرب الروسية
الحرب الروسية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 14 مسيرة ومقاتلة من طراز "سو-34" روسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وجاء في بيان للجيش الأوكراني "قامت القوات الأوكرانية بتدمير 14 طائرة بدون طيار من أصل 17 مسيرة أطلقتها روسيا من خيرسون ودونيتسك، لمهاجمة أوكرانيا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وقال الجيش، إن روسيا هاجمت أوكرانيا أيضا بثلاثة صواريخ موجهة.

وأوضح أن القوات الأوكرانية دمرت المسيرات الروسية في مناطق أوديسا وميكولايف وزابوروجيا وخاركييف وسومي ودنيبروبتروفسك.

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