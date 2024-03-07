الخميس 07 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوتين: طيران الجيش الروسي يؤدي مهاما خطيرة في ساحة المعركة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن طيران الجيش الروسي ينفذ مهاما كبيرة في ساحة المعركة، وعمله يستحق الكثير من الثناء.

txt

الكرملين: بوتين يتلقى تقارير منتظمة بشأن ما يحدث من نجاحات على الجبهة

txt

بوتين يكشف حقيقة نشر أسلحة نووية في الفضاء

وقال بوتين، خلال لقاء مع خريجي مدرسة كراسنودار العسكرية العليا للطيران، إن "طيران الجيش، الذي ينفذ اليوم مهاما غاية في الجدية في ساحة المعركة، نحتاجها اليوم كثيرًا في ساحة المعركة، يستحق بالتأكيد أعلى درجات الثناء والاحترام".

ووفقا للرئيس بوتين، فإنه يولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا العمليات الخاصة في عمله.

وتابع: "بالطبع، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للبلد ككل، وبالنسبة لي وبالنسبة لكم، أعتقد أن كل الأحداث الأكثر سطوعًا والأكثر أهمية (في عام 2023) حدثت في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وشدد رئيس الدولة على أنه يحاول عدم إظهار العواطف في لقاءاته مع المقاتلين، لكنهم بالنسبة له هم الأكثر عاطفية.

وفي حديثه عن النساء اللواتي يعملن في منطقة العمليات الخاصة، أشار إلى أن هذه هي مهنتهن ودوافعهن الداخلية، وتمنى الرئيس أن يعودوا إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.

مواد متعلقة

الكرملين: بوتين يتلقى تقارير منتظمة بشأن ما يحدث من نجاحات على الجبهة

بوتين يكشف حقيقة نشر أسلحة نووية في الفضاء

بوتين: حصة "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستبلغ 36.6% عام 2028

كيف يُخيفون العالم .. بوتين يتوعد: العواقب على "الناتو" ستكون أكثر مأساوية إذا ظهروا بأوكرانيا

الكرملين: جدول أعمال بوتين لا يتضمن لقاءات مع ممثلى حماس وفتح بموسكو
الجريدة الورقية