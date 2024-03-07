بوتين: طيران الجيش الروسي يؤدي مهاما خطيرة في ساحة المعركة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن طيران الجيش الروسي ينفذ مهاما كبيرة في ساحة المعركة، وعمله يستحق الكثير من الثناء.

وقال بوتين، خلال لقاء مع خريجي مدرسة كراسنودار العسكرية العليا للطيران، إن "طيران الجيش، الذي ينفذ اليوم مهاما غاية في الجدية في ساحة المعركة، نحتاجها اليوم كثيرًا في ساحة المعركة، يستحق بالتأكيد أعلى درجات الثناء والاحترام".

ووفقا للرئيس بوتين، فإنه يولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا العمليات الخاصة في عمله.

وتابع: "بالطبع، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للبلد ككل، وبالنسبة لي وبالنسبة لكم، أعتقد أن كل الأحداث الأكثر سطوعًا والأكثر أهمية (في عام 2023) حدثت في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وشدد رئيس الدولة على أنه يحاول عدم إظهار العواطف في لقاءاته مع المقاتلين، لكنهم بالنسبة له هم الأكثر عاطفية.

وفي حديثه عن النساء اللواتي يعملن في منطقة العمليات الخاصة، أشار إلى أن هذه هي مهنتهن ودوافعهن الداخلية، وتمنى الرئيس أن يعودوا إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.