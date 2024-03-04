الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين: بوتين يتلقى تقارير منتظمة بشأن ما يحدث من نجاحات على الجبهة

بوتين
بوتين

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين، يتلقى تقارير منتظمة ومباشرة بشأن ما يحدث على الجبهة ونجاحات الجيش الروسي.

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وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الإثنين، ردًا على سؤال حول إطلاع الرئيس الروسي على نجاحات الجيش في الجبهة وتدمير دبابة "أبرامز": “قلنا مرارا إن الرئيس يتلقى معلومات أولاً بأول حول ما يحدث على الجبهة”. 

وأضاف بيسكوف: "بالطبع، يتم إبلاغ الرئيس بالنجاحات اللافتة من خلال العسكريين ويجري ذلك بانتظام، حيث لديه معلومات كاملة، بما في ذلك تدمير دبابات "أبرامز" الأمريكية".

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