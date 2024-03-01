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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بوتين يكشف حقيقة نشر أسلحة نووية في الفضاء

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الأنباء التي يروجها الغرب بشأن نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء.

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بوتين: حصة "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستبلغ 36.6% عام 2028

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كيف يُخيفون العالم .. بوتين يتوعد: العواقب على "الناتو" ستكون أكثر مأساوية إذا ظهروا بأوكرانيا

وقال إن الأنباء المنتشرة غير صحيحة وموسكو ليس لديها مثل هذه الخطط، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة.

وأوضح بوتين، في وقت سابق، أن العواقب على حلف "الناتو" ستكون أكثر مأساوية إذا ظهروا في أوكرانيا.

الناتو يقود العالم لاستخدام أسلحة نووية

وأوضح أن كل ما يطرحونه الآن، هو كيف يخيفون العالم أجمع، متابعًا: "كل هذا يهدد بالفعل بصراع باستخدام الأسلحة النووية، ما يعني تدمير الحضارة".

وتابع: "يجب على الغرب أن يفهموا أخيرًا أن لدينا أسلحة أيضًا، وأن يعرفوا عنها، الآن فقط قلت، توجد أيضًا أسلحة يمكن أن تصيب أهدافًا على أراضيهم".

 

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