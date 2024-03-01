بوتين يكشف حقيقة نشر أسلحة نووية في الفضاء

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الأنباء التي يروجها الغرب بشأن نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء.

وقال إن الأنباء المنتشرة غير صحيحة وموسكو ليس لديها مثل هذه الخطط، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة.

وأوضح بوتين، في وقت سابق، أن العواقب على حلف "الناتو" ستكون أكثر مأساوية إذا ظهروا في أوكرانيا.

الناتو يقود العالم لاستخدام أسلحة نووية

وأوضح أن كل ما يطرحونه الآن، هو كيف يخيفون العالم أجمع، متابعًا: "كل هذا يهدد بالفعل بصراع باستخدام الأسلحة النووية، ما يعني تدمير الحضارة".

وتابع: "يجب على الغرب أن يفهموا أخيرًا أن لدينا أسلحة أيضًا، وأن يعرفوا عنها، الآن فقط قلت، توجد أيضًا أسلحة يمكن أن تصيب أهدافًا على أراضيهم".