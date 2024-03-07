"شركات الإنتاج الحربي" تستقبل وفداً من ممثلي "إيدج" الإماراتية

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع ٦٣ الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي استقبلت زيارة وفد من ممثلي شركتيّ "لهب" و"نمر" التابعتين لمجموعة "إيدج" الإماراتية، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي -التي أصدرها عقب لقائه خلال الأسبوع الماضي بممثلي "إيدج" رائدة الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة- بتنظيم زيارة لوفد المجموعة الإماراتية إلى عدد من الشركات التابعة للتعرف على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك.

وقد ضم الوفد الإماراتي كلاً من محمد داد محمد مدير تطوير الذخائر بشركة "لهب"،و حميد جمعة الشامسي مهندس ميكانيكي بشركة "لهب" ، وحمدان أحمد الجحوشي مهندس مشاريع أول بشركة "نمر".

أشار "بكر" إلى أن المهندس محمد العشماوي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية قام خلال الزيارة بإستعراض مجالات عمل الشركة والتي تقوم بإنتاج خامات نصف مشغولة معتمدة يتم تشغيلها طبقاً للمطالب وذلك بغرض الحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج والتي تتمثل في سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة والمستخدمة في إنتاج خراطيش الذخيرة بأنواعها، إلى جانب إنتاج ألواح وشرائط ورقائق وأسلاك وقضبان وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم والتي تستخدم في إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، كما تقوم الشركة بإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم - الألومنيوم الصلب والدراى - النحاس) وتقوم الشركة أيضاً بإنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (P.V.C) ومادة (xple).

وفي سياق متصل أشار "بكر" إلى أن الوفد الإماراتي قام كذلك بزيارة كل من شركات أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وأبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) وأبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)؛ حيث اصطحب الدكتور مهندس/ صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وفد ممثلي "إيدج" الإماراتية بخطوط الإنتاج داخل الشركة والتي تضم مجمعين صناعيّين بإجمالي (30 مصنعاً) وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية- كهربائية- أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة، لافتاً إلى أن الشركة (مصنع 18 الحربي) تنتج المادة الدافعة للذخائر (البارود) بأنواعه الأحادي والثنائي والثلاثي والكروي والخراطيش الاحتراقية، وفي مجال الكيماويات تنتج الشركة النيتروسليلوز والنيتروجليسرين وكلورات الصوديوم كمنتج وسيط، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية منها البارود المستخدم في خراطيش الصيد والنيتروسليلوز الحبيبي الذي يستخدم في صناعة الأحبار والنيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم في صناعة الدهانات.

وقام المهندس جهاد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) خلال زيارة وفد "لهب" و"نمر" التابعتين لمجموعة "إيدج" الإماراتية للشركة بإستعراض أنشطتها لافتاً إلى أن الشركة تختص بالمساهمة فى تلبية إحتياجات القوات المسلحة من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء والصلب المخصوص ومنتجاتها الحديثة من الصلب المدرع والذي يعد منتجاً استراتيجياً يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات وجاء تصنيع هذا المنتج الإستراتيجى فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على إمتلاك القدرة فى هذا المجال، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية التي تُستخدم في عدة مشروعات قومية مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن وعروق البيلت للحديد والصلب وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ والتي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث التقنيات وبأعلى معايير الجودة.

ونوّه المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي إلى أنه خلال زيارة ممثلي مجموعة "إيدج" الإماراتية لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) أوضح المهندس/ مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة الشركة أنها تضم عدد (4) مصانع وهي (مصنع إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة - مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة - مصنع إنتاج الذخيرة المتوسطة - مصنع تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل)، وتضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي "CNC" والتيِ يعمل بعضها بنظام (الروبوت)، كما تمتلك ماكينات متعددة المحاور "Multi-Spindle" والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، وتضم أيضًا عدة معامل مختلفة بها أحدث الأجهزة والمعدات من كبرى الشركات العالمية والتي يتم استخدامها لعمل القياسات والتحاليل اللازمة على جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.

وأكد بكر أن الوزير "محمد صلاح" يشدد دوماً على أهمية أن تحرص الشركات والوحدات التابعة للوزارة على عقد شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات العالمية للنهوض بالصناعة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن ممثلي مجموعة "إيدج" أعربوا خلال زياراتهم لشركات الإنتاج الحربي الأربعة عن تقديرهم لحُسن الاستقبال، معربين عن تطلعهم إلى أن يكون لقائهم بالسيد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الأسبوع الماضي وكذا زياراتهم لشركات الإنتاج الحربي (مصانع 18، 63، 100، 300 الحربية) خطوة هامة لتحقيق تعاون مثمر بين الجانبين خاصةً في ظل علاقات التعاون والأخوة (الإماراتية– المصرية) المتينة والممتدة تاريخياً، مشيدين بدور وزارة الإنتاج الحربي المستمر لتشجيع الاستثمار في مصر ونشاطها الملحوظ في دعم المشروعات القومية والتنموية بالدولة.



