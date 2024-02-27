" قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربى يستقبل وفدًا من نقابة المهندسيين

فى ضوء العمل على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى لكافة الجهات التابعة للوزارة ، بالتعاون مع كافة المؤسسات والجهات الوطنية ، صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر بأن المهندس عبد الرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى استقبل وفداً رفيع المستوى من نقابة المهندسين .

وأشار " بكر " إلى أنه تم فى بداية اللقاء الترحيب بوفد نقابة المهندسين ، وقام رئيس قطاع التدريب بإستعراض نبذه عن القطاع ، موضحاً أنه تم تأسيس قطاع التدريب عام 1957 كأحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وأن مهام هذا القطاع تتمثل في إمداد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بجميع الكيانات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وقد تم تحويل قطاع التدريب من قطاع عام إلى قطاع حكومى عام 1988 بنفس المهام بقرار رئاسي مع زيادة حجم المنشآت والأعداد القائمة على العملية التعليمية والتدريبية بالقطاع.

وأضاف " عبد الرؤوف " أن قطاع التدريب يقوم بتوفير احتياجات قطاعات الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها من عمالة فنية تخصصية من خريجى المنشآت التعليمية التابعة للقطاع، والاشتراك مع الهيئة في وضع وتنفيذ خطط تأهيل كوادر الإنتاج الحربى، ففى بداية كل عام يتم وضع خطة لتأهيل المهندسين والفنيين العاملين بالإنتاج الحربى، حيث يتم تأهيلهم إما من خلال الكوادر المتوفرة داخل الإنتاج الحربى فى مختلف التخصصات أو يتم الاعتماد أحياناً على جهات خارجية لتأهيلهم من جهات أخرى كوزارة المالية أو وزارة التخطيط أو جامعات خارجية، مؤكدا على أنه "عند وضع خطط التأهيل يتم مراعاة أن يتم تدريب العاملين بما لا يعطل عملية الإنتاج، أي أن المصنع يعمل بكامل طاقته بنسبة 100% وفي نفس الوقت يتم تدريب العاملين، ونعمل بشكل مستمر على تطوير مناهج وبرامج التدريب بمساعدة المنشآت التعليمية التابعة، كما نشترك مع أحد المراكز المتخصصة وهو مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة في تأهيل الموظفين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، وكذا الاستفادة من ذوى الخبرة من أساتذة مختلف الجامعات المصرية في تدريب وتأهيل كوادر الإنتاج الحربى وذلك لمواكبة التطوير في جميع المجالات".

وفى نهاية اللقاء أكد رئيس قطاع التدريب على ترحيبه بوفد نقابة المهندسين وإستعداد القطاع للتعاون مع النقابة فى أى مجال من المجالات التدريبية والبحثية .