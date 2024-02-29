المصري " 2005" يهزم الإنتاج الحربي ويتصدر ترتيب بطولة الجمهورية " ب "

فاز فريق المصري تحت 18 عام ” الفئة العمرية "2005" بقيادة الكابتن وائل الجبالي، على مضيفه فريق الانتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بملعب الانتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الجمهورية " ب " لتلك المرحلة العمرية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة القاهرة مكون من محمود السعدني وعبد الرحمن سعيد ومحمد فريد ، وذلك بحضور الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى بالقطاع.

بتلك النتيجة يحتل المصري صدارة ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة من 20 مباراة متقدمًا عن فريق النجوم صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

انتهى الشوط للمباراة والذي تسيده المصري لعبًا ونتيجة بتقدم أبناء بورسعيد بهدف للاشئ سجله عبد الوهاب نادر في الدقيقة الرابعة والثلاثين ، وفي الشوط الثاني يواصل المصري سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء وينجح صالح فريد في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الحادية عشر وهو الهدف الذي أضفى مزيدًا من الثقة على أداء النسور والذين تمكنوا من إضافة الهدف الثالث عن طريق حسام حسن لاعب فريق " 2006 " في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ، فيما أحرز الإنتاج الحربي هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة التالية لتنتهي المباراة بفوز غال وثمين لأبناء الباسلة.

مثل المصري في المباراة : فارس عجمي لحراسة المرمى ، زياد تامر ، مهند صلاح الدين ، عبد الوهاب نادر ، أحمد صلاح لخط الظهر ، أحمد رامي ، معاذ صلاح الدين ، حسام حسن لخط الوسط ، أحمد أبو الفتح شرف ، صالح فريد ، حسين عبد الستار لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمود سيد " حمو " ، سيف رفعت ونبيل وائل لاعبي فريق " 2008"

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح الدين مدربًا مساعدا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء ، ، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. علي الشحات إداريًا ،ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.