الخميس 07 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

بطاقة تموينية
بطاقة تموينية

كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم.. يبحث الكثير من المواطنين عن تلك الخدمة والتي تقدم عبر بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن ذلك من معرفة عدد الأفراد الموجودين على البطاقة التموينية.

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الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

ويُمكن الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم، أصحاب البطاقات، من معرفة رصيد السلع المخصص للأسرة، والحصص الشهرية من السلع.

كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم 

الدخول إلى  بوابة مصر الرقمية 

اختيار خدمة التموين

النقر على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

الضغط على ابدأ الخدمة.

تظهر بيانات البطاقة التموينية

الموافقة على الشروط والأحكام، والنقر على التالي.

أخيرًا يظهر بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة.

طريقة استخراج بطاقة تموين بدل تالف

 الدخول على بوابة مصر الرقمية 

النقر على استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين

إدخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

إدخال رقم بطاقة التموين.

 اختيار المحافظة وإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين

يجب اختيار طلب بدل الفاقد أو التالف.

النقر على تسجيل طلب بطاقة بدل فاقد أو تالف.

 

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