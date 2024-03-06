التموين بأسيوط: خفض أسعار السلع الأساسية لتخفيف العبء المالي على الأسر المصرية

تعتزم وزارة التموين في مصر تنفيذ خطة لتعزيز دعم المستهلكين من خلال توفير سكر مدعم بأسعار منخفضة على بطاقات التموين. وتشمل الخطة توفير كمية محددة من السكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة، بحد أقصى يصل إلى 6 كيلو للبطاقة الواحدة. وسيتم أيضًا توفير سكر غير مدعم بسعر 27 جنيهًا للكيلو وذلك بمعدل كيلو واحد لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد أو أقل، وسيتم صرف 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد أو أكثر.

وبجانب تلك الإجراءات، من المقرر أيضًا تخفيض سعر لتر زيت الخليط في الأسواق الحرة من 100 جنيه إلى 80 جنيه، وبسعر 65 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية.

أكد المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، على أهمية هذه الإجراءات في توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين وتخفيف العبء المالي عنهم ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة في تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

تخفيف العبء المالي على الأسر المصرية وتوفير السلع الأساسية

وأضاف المحاسب ممدوح بأن هدف تلك الإجراءات هو تخفيف العبء المالي على الأسر المصرية وتوفير السلع الأساسية بأسعار ميسورة. وقد نالت تلك السياسات إشادة ودعما واسعا من قبل المواطنين الذين يرون فيها دعما حقيقيا للشرائح الضعيفة في المجتمع. ومن المتوقع أن تؤثر تلك السياسات بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلاد وعلى مستوى معيشة المواطنين.

وأشار المحاسب ممدوح بأن قرار صرف السكر المدعم على بطاقات التموين يأتي في إطار جهود الحكومة لتقديم الدعم والرعاية للمواطنين، وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود

تحسين جودة حياة المواطنين

وأوضح المحاسب ممدوح بأن الحكومة تسعى أيضًا إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تقديم سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، بما في ذلك تقديم الزيت بسعر مخفض في المجمعات الاستهلاكية، مما يعزز القدرة الشرائية للأسر ويحفز الاستهلاك الداخلي.

وفي الختام، أكد وكيل وزارة التموين باسيوط على أهمية دور الحكومة في تقديم الدعم للمواطنين والعمل على توفير الظروف المناسبة لحياة كريمة للجميع، وذلك من خلال سياسات تشجيعية تهدف إلى تحسين المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.