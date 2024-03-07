أغرب العادات الرمضانية حول العالم.. منها طِلاء المنازل

مع تنوع الثقافات والموروثات الشعبية تظهر بعض العادات الغريبة للتعبير عن الابتهاج والفرحة بحلول شهر رمضان الكريم في شتى الدول، وتختلف العادات والتقاليد الرمضانية بحسب التراث الشعبي المتوارث عبر الأجيال، فهناك بعض الدول التي ما زالت تحافظ على العادات الرمضانية المتعلقة باستقبال شهر الصيام، وربما منها عادات غريبة، لكنها في الأغلب عادات مبهجة وتدعو للتسامح والتأمل، لأن رمضان عندما يأتي يحمل معه دائمًا الرحمة والغفران والبركات في كافة ربوع الأرض.

أغرب العادات الرمضانية حول العالم

اليمن

يبدأ اليمنيون بممارسة عادات رمضان بطلاء منازلهم وشراء أواني جديدة قبل شهر رمضان كاستقبال احتفالي بقدومه، وتظهر بذلك البيوت بأبهى حلتها وكامل استعدادها لقدوم شهر الخير، كما تنظم الإفطارات الجماعية في شوارع البلاد يوميًا، ويتم تزيين الشوارع بأجمل الزينة، وتطلق الأعيرة النارية من قبل الرجال.

نيجيريا

من غير مقبول إفطار كل أسرة بمفردها، لكن لا بد أن تجمع الأطعمة التي تم إعدادها في كل منزل ويتم تقسيم الموائد أمام أقرب منزل إلى جزأين أحدهما للرجال والآخر للنساء، لكن الأغرب هو حرص كل أسرة على استضافة أحد الفقراء يوميًا على مائدة الإفطار، كنوع من التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان.

أوغندا

من أغرب عادات الشعوب في رمضان على الإطلاق تلك التي تحدث في أوغندا، وربما يراها البعض غير مناسبة للشهر الفضيل، لكن الشعب الأوغندي، وتحديدًا الرجال في قبائل "اللانغو" الأوغندية، ما زالوا يحافظون عليها. وتقوم تلك العادة على أن يضرب الأزواج زوجاتهم على رؤوسهن قبل الإفطار، ومن ثم تقوم السيدات برضا منهن بإعداد وجبة الإفطار.

الشيشان

في صباح اليوم الأول من شهر رمضان، يزور الشيشانيون قبور أقربائهم وتقام المجالس الصوفية، ويطلق على الأطفال الذين تتزامن ولادتهم مع الشهر الكريم اسم رمضان للأولاد ومرح للفتيات.

طاجيكستان

خلال الشهر الفضيل، يتجول الأطفال في الأحياء في مجموعات حاملين حقائب لجمع الهدايا وهم يغنون الأغاني المبهجة، ويفطر المسلمون هناك على تناول مشروب الشاي واللبن المعروف باسم الشرشاي.

جزر المالديف

يتوجه أهل جزر المالديف إلى الشواطئ في آخر ليلة من شعبان لرؤية الهلال بالعين المجردة، وتشمل وجبة الإفطار عادة المأكولات البحرية والأسماك خلال شهر رمضان.

تركيا

بمجرد رؤية هلال شهر رمضان، يتم رش المنازل بمعطرات الجو برائحة المسك وماء الورد، وتنطلق الزغاريد في كل بيت لتعبر عن هذه الفرحة بالبشرى التي زفت إليهم ببدء الصوم في اليوم التالي، ويبدأ السكان برش ماء الورد والعطور على أعتاب أبواب المنازل وفي الحدائق المحيطة بالمنازل طيلة أيام رمضان الكريم، وتعتبر من العادات المتوارثة عبر الأجيال هناك، كما تبدأ السيدات كبار السن في تجهيز أول سحور رمضاني، الذي لا بد أن يشمل على الملبن التركي الشهير، ويعتبر من أكثر الأكلات التي يتم توزيعها في الشوارع احتفالًا بشهر رمضان الكريم.

إندونيسيا

تمنح المدارس والجامعات الموظفين والطلبة إجازة لمدة أسبوع حتى يعتادوا على الصيام، ويتم الرقص على الطبول التقليدية المسماة البدوك احتفالاً بقدوم الشهر.

باكستان

يقيم شعب باكستان احتفالاً كبيراً؛ إذ يجتمع الأطفال الذين يصومون لأول مرة لتشجيعهم، ويرتدون أغطية الرأس المغطاة بالذهب ليتم تمييزهم عن غيرهم من الأطفال، ويلجأ الشباب في باكستان، تحديدًا سكان مدينة بيشاور، إلى لعبة قديمة الطراز لإبقائهم مشغولين خلال ليالي شهر رمضان، وهي لعبة حرب البيض المسلوق، وتعتمد قوانينها على إمساك أحد المتسابقين الشباب ببيضة مسلوقة، ويضرب بها الأخرى التي في يد خصمه بهدف كسرها.

موريتانيا

من العادات الشعبية لأهل موريتانيا في شهر رمضان قراءة القرآن كاملا في ليلة واحدة، مثلما يقوم الرجال بحلق رؤوسهم قبل شهر رمضان لينمو شعر جديد خلال الشهر الكريم، وهو ما يسمونه شعر رمضان.

سيريلانكا

بمجرد رؤية هلال شهر رمضان، يقوم الناس بتزيين منازلهم. وتغلق المطاعم والمقاهي حتى الإفطار، بينما تفتح محال مؤقتة أخرى لتقديم المأكولات والمشروبات بجوار المساجد خلال شهر رمضان.

بنغلاديش

من أهم التقاليد في بنغلاديش خلال شهر رمضان شراء الكتب الدينية، حيث يقام معرض ضخم للكتاب بداية الشهر ويستمر حتى نهاية رمضان.

روسيا

يحرص الناس على الصيام والصلاة في المساجد، وفي موسكو، تعتبر الخيمة الرمضانية حدثا مهما وعادة رمضانية أصيلة، إذ يمكن أن تستوعب أكثر من 600 شخص، أما بالنسبة للإفطار، فيفضل تناول مشروب الكفاس التقليدي في رمضان.

كازاخستان

من أهم العادات الرمضانية في كازاخستان إقامة حفل إفطار ضخم في مسجد حضرة السلطان الذي يتسع لما يصل 10 آلاف من المصلين، ويحضر الإفطار رئيس الدولة، ويفطر الناس هناك على شرب حليب الإبل أو الخيل، وأشهر أكلة رمضانية هي لحم الضأن مع الأرز والمكسرات.

ماليزيا

تقوم الإدارات المحلية في ماليزيا بتنظيف الشوارع عقب استطلاع هلال رمضان، ثم تقوم بنشر الزينة الكهربائية في الميادين الرئيسية احتفالًا باستقبال الشهر الكريم، ومن العادات الغريبة أيضًا حرص النساء على الطوف بالمنازل لقراءة القرآن ما بين الإفطار والسحور.