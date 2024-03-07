بائع يتعدى على سيدتين بالضرب في الشارع والفيس بوك يوقعه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدتين بالضرب بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد السيدتين المشار إليهما، وتبين أنهما بائعتا لعب أطفال وخردوات، وبسؤالهما قررتا تضررهما من قيام بائع لعب أطفال وخردوات، له معلومات جنائية وشقيقه، بالتعدى عليهما بالسب وممارسة أعمال البلطجة بمحيط عملهما بدائرة القسم لخلافات بينهم حول أماكن افتراش لعب الأطفال والخردوات، وأنهما لم يُحررا ثمة محاضر فى هذا الشأن.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "مطواة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.