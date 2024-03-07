الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ قنا يُوجه بسرعة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

إزالة تعديات ــ
إزالة تعديات ــ أرشيفية

شدد محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، على ضرورة إزالة أية تعديات على الاراضي الزراعية في مهدها دون تهاون أو تقاعس لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

 ووجه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون.

وقال المحافظ، إن قطاع الزراعة في مقدمة أولويات القيادة السياسية، نظراً لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي.

محافظ قنا 

وعقد المحافظ، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات اللازمة، للتصدى للممارسات غير القانونية للتعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، حماية للأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.

وأبرز المحافظ، أهمية تضافر وتكثيف الجهود في العمل بين كافة الجهات المعينة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها من خلال المتابعة الميدانية لرؤساء المراكز، ومنظومة المتغيرات المكانية، ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها.

 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وإستعرض الاجتماع، ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من رصد للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها والإجراءات التي تم اتخاذها حيالهم، فضلاً عن استعراض الجهود المبذولة، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة. 

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن ، ومديري الادارات الهندسية ،وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

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