تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، على الرغم من أننا في فصل الشتاء الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة الأنحاء وانخفاض درجات الحرارة.

خريطة سقوط الأمطار في مصر

ووفقًا لما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

سقوط أمطار خفيفة

وتابعت الهيئة، أن هناك سقوطًا للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأيضًا نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

طقس دافئ

وأفادت، الطقس السائد دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

طنطا العظمى 22 والصغرى 12

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 14

دمياط العظمى 22 والصغرى 13

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15

سوهاج العظمى 27 والصغرى 13

العريش العظمى 21 والصغرى 13

المنصورة العظمى 22 والصغرى 13

شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 13