الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدًا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الخميس في مصر، وكذلك درجات الحرارة التي تشهدها المدن والمحافظات، والظواهر الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا الخميس في مصر

ويسود الطقس غدًا الخميس الموافق 7 مارس 2024، شبورة مائية في الصباح الباكر، وذلك من 4: 9 صباحًا على عدد من المناطق، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة، ورياح معتدلة.

وحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس غدًا الخميس دافئًا نهارًا على كل من مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، فيما يكون الطقس مائلًا للدفء على منطقة السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة على منطقة جنوب الصعيد.

لطقس باردًا ليلًا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن يكون الطقس باردًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية على منطقة القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة الارصاد، الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، حيث تشهد منطقة القاهرة الكبرى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، ورياح معتدلة بسرعة 24 من/س، ويكون الطقس غائم جزئيًا، ويسود مناطق الوجه البحري ومدن القناة، شبورة مائية ورياح معتدلة بسرعة 28 كم/س، مع وجود سحب غائمة جزئيًا.

ويسود منطقتي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، شبورة مائية، وفرص سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، ورياح معتدلة بسرعة 26 كم/س، وسحب غائمة جزئيًا، وتشهد منطقة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شبورة مائية، وفرص سقوط أمطار خفيفة، ورياح معتدلة بسرعة 28 كم/س، وسحب غائمة.

وتنشط الرياح بسرعة 36 كم/س، على منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأخر، ويكون الطقس مشمسًا خلال ساعات النهار، وتشهد منطقتي جنوب وشمال الصعيد وجود رياح معتدلة مع سحب مشمسة خلال فترات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 22، الصغرى 13

شبين الكوم: العظمى 22، الصغرى 13

الإسماعيلية: العظمى 23، الصغرى 12

شرم الشيخ: العظمى 25، الصغرى 15

بنها: العظمى 22، الصغرى 13

الإسكندرية: العظمى 21، الصغرى 12

أسوان: العظمى 29، الصغرى 14

بني سويف: العظمى 23، الصغرى 12

مطروح: العظمى 20، الصغرى 12

الفيوم: العظمى 23، الصغرى 12

حالة البحر والأمواج

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن يكون البحر المتوسط خفيف: معتدل، وارتفاع الموج 1: 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وسيكون البحر الأحمر معتدل: مضطرب، وارتفاع الموج 2: 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.