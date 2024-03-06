تحذيرات بالسعودية بسبب حالة الطقس: ابقوا بأماكن آمنة

تشهد أغلب مدن المملكة العربية السعودية تقلبات جوية على مدار فصل الشتاء هذا العام، تتمثل في أمطار غزيرة وصواعق رعدية وانخفاض في درجات الحرارة .

وخرجت اليوم الأربعاء المديرية العامة للدفاع المدني السعودية لتدعو المواطنين والمقيمين وزوار السعودية، لاتخاذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

كما طالبت الجميع بالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم السبت المقبل.

وأشارت المديرية أن العاصمة السعودية "الرياض" سوف تتأثر بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة الرياض والدرعية والمزاحمية وضرما والقويعية وحوطة بني تميم والحريق والخرج والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، ومناطق الباحة وعسير والشرقية.