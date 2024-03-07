الخميس 07 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

للمرة الثانية.. الاحتلال يقصف فلسطينيين قرب دوار النابلسي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت اليوم إذاعة الأقصى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة قرب دوار النابلسي غرب غزة خلال انتظار المساعدات وعن سقوط عدد من الشهداء.

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تجاهل نتنياهو لمجزرة دوار النابلسي يثبت أنه الوجه السياسي لـ بن غفير

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وأكدت وكالات إعلام فلسطينية أنه تم نقل 5 شهداء وعدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء بعد استهداف تجمع للمواطنين على مفترق النابلسي غربي غزة.
فيما استشهد وأصيب آخرون إثر الغارة التي استهدفت منزلًا يعود لعائلة أبو رخية يأوي نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما ارتفع شهداء غارات العدو الإسرائيلي على منازل المواطنين في مخيم النصيرات ودير البلح إلى 12 شهيدا.
وارتقى 17 شهيدًا إثر قصف العدو ثلاثة منازل في النصيرات ودير البلح.

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