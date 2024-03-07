قوات الاحتلال تعتزم إقامة ممر إنساني شمال غزة نهاية الأسبوع

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن السلطات الإسرائيلية تعتزم إقامة ممر إنساني من أراضيها إلى شمالي قطاع غزة، بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت قناة 24 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن "المبادرة الإسرائيلية جاءت خلال زيارة منسق أعمال الحكومة في المناطق إلى القاهرة، بعد لقائه بكبار المسؤولين الأمنيين المصريين، وفي محاولة لمواجهة الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي، وخاصة مصر والولايات المتحدة".

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "من المفترض أن يصبح الممر الإنساني، الذي تم إنشاؤه في الأسابيع الماضية، جاهزًا للعمل قريبا، وهو الممر الذي يبدأ من الداخل الإسرائيلي ويمتد غربا حتى البحر المتوسط قاطعا غزة، على أن يكون هذا الممر تحت مراقبة لواء "ناحال" التابع للجيش الإسرائيلي".

وأشارت القناة إلى أن معبر "جحر الديك" الفاصل بين الداخل الإسرائيلي وقطاع غزة، سيكون بمثابة نقطة دخول لشاحنات المساعدات الإنسانية، بعد تفتيشها عند معبر "كرم أبو سالم" الحدودي.

ولفتت إلى أن "السلطات المصرية قد أعربت عن قلقها، مرارًا، من استمرار القيود المفروضة على المسلمين، وخاصة القادمين من الضفة الغربية، داعية إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وخاصة الجزء الشمالي منها، لدعم سكان غزة قبل شهر رمضان".