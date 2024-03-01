تجاهل نتنياهو لمجزرة دوار النابلسي يثبت أنه الوجه السياسي لـ بن غفير

صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأن تجاهل رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمجزرة دوار النابلسي يثبت أنه الوجه السياسي لوزير الأمن القومي بن غفير ووزير الدفاع يوآف جالانت، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

فرض عقوبات رادعة على الحكومة الإسرائيلية

وطالبت بفرض عقوبات رادعة على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على ضمان حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

يذكر أن مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، قالت إن الأردن شهد أكبر جسر جوي إنساني من خلاله تم إنزال مساعدات إلى قطاع غزة بالشراكة من العديد من الدول العربية ومن بينها مصر، ووصلت مئات الأطنان من المساعدات خلال اليومين الماضيين لشمال غزة.

الملك عبد الله الثاني

وأضافت أن هذه المبادرة أو العملية التي تهدف بشراكة عربية وأجنبية، التي دعا إليها الملك عبد الله الثاني محاولة إيصال المساعدات في ظل ما تقوم به القوات الإسرائيلية من عمليات لتضييق وصول المساعدات لشمال القطاع.

وأشارت إلى أن الملك عبد الله يركز في تصريحاته التي تبين بأن شمال القطاع يشهد معاناة كبيرة وعملية تجويع للمواطنين في غزة، وكان السبيل الوحيد لإيصال المساعدات هو من خلال الإنزال الجوي من المظليين للمساعدات الغذائية والأدوية.

وأوضحت أنه تم تسيير حوالي 10 طائرات خلال اليومين الماضيين بمشاركة مصرية وفرنسية وبحرينية وعمانية وإماراتية وغيرها من الدول الأخرى، وستستمر هذه المساعدات خلال الفترة المقبل لإيصال أكبر قدرا من المساعدات إلى شمال غزة.

