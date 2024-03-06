قدّم الآن| وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الحدود الشمالية السعودية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية فتح باب التقديم في وظائف أكاديمية بنظام العقود برتبة أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد.

جاء ذلك تنفيذًا لمبادرة توطين الكوادر السعودية المؤهلة، إذ يتم العمل بنظام العقد في عدة كليات في الجامعة، والذي يصل فروعها إلى 163 تخصص مختلف وفق احتياجات كل جامعة.

وتتسم جامعة الحدود الشمالية بموقع جغرافي مميز، فهي الجامعة الوحيدة في المنطقة، لذا تسعى إلى تقديم مستوى تعليمي وأكاديمي مميز من خلال الكوادر التعليمية المؤهلة والمختارة بعناية من أجل منح الطلاب والطالبات التفوق العلمي والبحثي في التخصصات المختلفة.

وظائف جامعة الحدود الشمالية

فتحت جامعة الحدود الشمالية باب التقديم على وظائف أكاديمية بنظام العقود على موقع التوظيف الإلكتروني الخاص بها في التخصصات التالية:

إدارة سلاسل الإمداد.

محاسبة مالي.

إدارة الأعمال.

الإدارة المالية.

قانون جنائي.

التسويق.

المراجعة.

التحليل المالي.

ذكاء الأعمال.

علوم الحاسب.

الإحصاء.

فيزياء طبية.

علم الأحياء.

علم النبات.

الحوسبة السحابية.

نظم المعلومات.

تأمين البيانات.

هندسة الحاسب.

الأمن السيبراني.

الشبكات.

هندسة البرمجيات.

علم الأدوية.

طب الأطفال.

جراحة.

النساء والولادة.

شروط وظائف جامعة الحدود الشمالية السعودية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولائق صحياً. أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان والمجالس المختصة. أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل، والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد. أن يكون هناك ارتباط في التخصص في مراحل البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه. أن يكون التقدم على وظيفة واحدة في جامعة الحدود الشمالية، وفي حال التقدم على أكثر من وظيفة تلغى جميع الطلبات، وكذلك كل طلب غير مكتمل أو غير مستوف للشروط. جميع الوظائف في جامعة الحدود الشمالية بنظام التعاقد، علما بأن الترشيح على هذه الوظائف لا يعد توظيفاً نهائيا. أن تنطبق ضوابط وشروط التعيين وفق لائحة التعيينات في جامعة الحدود الشمالية.



للتقديم في وظائف جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية (اضغط هنا).

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة الحدود الشمالية:

1. صورة من الهوية الوطنية.

2. السيرة الذاتية.

3. صورة من المؤهلات الأكاديمية والسجل الأكاديمي لكافة المراحل الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وصورة من المعادلات (في حال كان المؤهل من جامعة غير سعودية).

4. صورة من الخبرات الاكاديمية والعملية في قطاع الاعمال والشهادات المهنية إن وجدت.

5. نسخة من البحوث المنشورة.

6. ترفع جميع الوثائق في ملف واحد من نوع (PDF).