محاضرة ثقافية عن "الاستعداد واستقبال شهر الخير" بالإسماعيلية

شهدت مدرسه الشيخ زايد الابتدائية، محاضرة ثقافية عن “الاستعداد واستقبال شهر الخير”.

يأتي ذلك ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وتحدث المحاضر الشيخ محمد عطيه، عن استعد لرمضان بالصيام، استعد لرمضان بالقيام، استعد لرمضان بالصدقات، استعد لرمضان بالقرآن، الاستعد لرمضان بصلة الرحم، استعد لرمضان بالمحافظة على الصلوات، استعد لرمضان بالخلق الحسن، استعد لرمضان بالنية الصادقة، بالاضافة تفاعل الطلاب مع الشيخ وقام الطلاب بسؤال الشيخ بعض الاسئله وقام بالرد عليهم.

وطالب عمرو بسيونى، كافة مسؤلى قصور الثقافة بالإسماعيلية بعمل ندوات توعية فى شهر رمضان المبارك وعمل تقرير عن انشطة قصور الثقافة بالإسماعيلية خلال شهر رمضان.