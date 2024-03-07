مدرب توتنهام السابق يتحدث عن تجربة صلاح مع ليفربول

تحدث هاري ريدناب المدير الفني السابق لتوتنهام وبورتسموث في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي صباح اليوم الخميس عن تجربة محمد صلاح الاحترافية مع ليفربول وما قدمه في مسيرته.

وقال خلال تصريحاته ..

- كان لدي أوقات رائعة مع العديد من الأندية، ودربت حوالي في 500 مباراة، ودربت الكثير من اللاعبين الرائعين مثل فيرديناند وفرانك لامبارد كنت محظوظا بهؤلاء اللاعبين.

- لوكا مودريتش؟ حينما أتيت إلى توتنهام كان يلعب في الجناح الأيسر وقمت بنقله في وسط الملعب أمام أرسنال لأول مرة، وكان سعيدا للغاية وقدم أداء رائعا ومذهلا، وأعتقد أن مودريتش يستطيع مواصلة العمل والاستمرار في الريال لكونه محترف تماما ويهتم بنفسه كثيرا.

- المنافسة في الدوري الإنجليزي؟ محمد صلاح إذا استعاد لياقته وعاد إلى ليفربول سوف يساهم في مساعدة ليفربول في المنافسة على مانشستر سيتي، المنافسة صعبة للغاية، ولا يمكن توقع البطل.

- محمد صلاح لاعب كرة قدم رائع ومحترف يعيش بطريقة صحيحة ويتدرب بطريقة صحيحة وهو لاعب مناسب لليفربول، مثال يحتذى به للاعب المحترف.

- صلاح يلعب في المركز الأنسب له، وهو الجناح الأيمن ويسجل العديد من الأهداف في هذا المركز لذلك هو مركز مثالي بالنسبة له.

- اللاعب الذي يأتي إلى إنجلترا، يجب أن يكون محترفا سعيد بالطبع لتعاملي مع كثير من اللاعبين المصريين ولكن محمد صلاح هو الملك الآن.