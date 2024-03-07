سهرة ودية تجمع أعضاء مجلس الأهلي والزمالك بالسعودية

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة مواجهة نهائي كأس مصر مساء بعد غد الجمعة على ملعب المملكة أرينا بين الأهلي والزمالك ، وهي الأولى تاريخياً التي تقام خارج مصر.

واجتمع مجلس إدارة الناديين مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الرياض بعد اكتمال وصول بعثة الثنائي ، في سهرة جماعية لأعضاء القطبين.

ومن المقرر اذاعة اللقاء المرتقب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية الناقل الفضائي الحصري للمواجهات مع شبكة قنوات السعودية الرياضية اس سي سي.

وتأتي ترددات القنوات الناقلة للمواجهة على النحو التالي..

قناه اون تايم سبورتس 1 ..

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي نايل سات.

القناة الرياضية السعودية SSC

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي.

القناة مشفرة.

القمر الصناعي: نايل سات

وتأهل الأهلي إلى النهائي على حساب إنبي ، بينما حسم الزمالك تأهله بعد فوز درامي أمام بيراميدز بركلات الترجيح.