سينخفض قريبا,, الغرف التجارية تكشف مفاجأة عن السعر العادل لـ الدولار (فيديو)

أكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن سعر الدولار العادل ، وفقا للدراسات هو 30 جنيها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار خلال الأيام القادمة.

وأضاف علاء عز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مهمة للغاية، متابعا: “القرارات دليل على أن الدولة لها نظرة استراتيجية واضحة للإصلاح”.

القضاء على السوق السوداء لـ الدولار

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية: تسلسل الإجراءات التي تمت كانت باحترافية كاملة، مشددا على أن الدولة أصبح لديها الإمكانية المالية من العملات الأجنبية والدولار للقضاء على السوق السوداء.

وأوضح عز أن الغرفة التجارية عقدت العديد من الاجتماعات، مع التجار لخفض أسعار السلع، متابعا:"الدولة بكامل هيئتها تمتلك نظرة شاملة للإصلاح والدولار نازل نازل".

ولفت إلى أن أسعار الزيوت انخفضت بنسبة 20% على مستوى الجمهورية، والفول تراجع بنسبة 18%.

وأكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات المباشرة سواء من الخارج أو الداخل ما يؤدي لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة

وأضاف «أبو النجا»، خلال مؤتمر صحفي، مُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأعلن عنها اليوم تصب في استعادة الثقة، مشيرا إلى أن التضخم وغلاء الأسعار جميعها مؤشرات سيئة تنعكس على حالة من عدم الثقة وتساعد في تغذية التضخم والغلاء، وهو أكبر مشكلة تواجه أي دولة أو اقتصاد.

التضخم أكبر مشكلة

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن التضخم أكبر مشكلة، لأن هذه العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار مدفوعة بحالة من عدم الثقة وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن عدم الثقة تنعكس على المزيد من التضخم، لأن حالة انعدام الثقة تؤدي بالمضاربين إلى الدفع بالأسعار إلى مستويات غير مبررة.

وأشار إلى أن الجميع عاصر هذه التجربة، وحالة عدم اليقين التي كانت موجودة في الأسواق، والتي دفعت الكثير لحجب السلع، وأدى إلى اختلال في التسعير على كل المستويات سواء على مستوى السلع والخدمات.