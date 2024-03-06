الغرف التجارية تكشف تأثير تحرير سعر صرف الدولار على توفير الأدوية (فيديو)

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن توافر الدولار بعد قرارات البنك المركزي سيعمل على تواجد المزيد من البدائل واستقرار المنظومة وتوفير الأدوية للمريض المصري.

الدواء بمثابة أمن قومي للبلاد

وأضاف "علي عوف" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء اليوم أن الدواء سلعة استراتيجية، وهو بمثابة أمن قومي للبلاد.

وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية: “الدواء تسعيرة جبرية وهيئة الدواء المسئولة عن توفيره”، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تمت ستقضي على السوق الموازية.

وأكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات المباشرة سواء من الخارج أو الداخل ما يؤدي لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة

وأضاف «أبو النجا»، خلال مؤتمر صحفي، مُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأعلن عنها اليوم تصب في استعادة الثقة، مشيرا إلى أن التضخم وغلاء الأسعار جميعها مؤشرات سيئة تنعكس على حالة من عدم الثقة وتساعد في تغذية التضخم والغلاء، وهو أكبر مشكلة تواجه أي دولة أو اقتصاد.

التضخم أكبر مشكلة

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن التضخم أكبر مشكلة، لأن هذه العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار مدفوعة بحالة من عدم الثقة وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن عدم الثقة تنعكس على المزيد من التضخم، لأن حالة انعدام الثقة تؤدي بالمضاربين إلى الدفع بالأسعار إلى مستويات غير مبررة.

وأشار إلى أن الجميع عاصر هذه التجربة، وحالة عدم اليقين التي كانت موجودة في الأسواق، والتي دفعت الكثير لحجب السلع، وأدى إلى اختلال في التسعير على كل المستويات سواء على مستوى السلع والخدمات.