خالد أبو بكر: قرارات البنك المركزي استئصال لسرطان سعر الدولار

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% يتماشى مع آلية السوق، مؤكدا أنه قرار تاريخي وجريء طالب به مجتمع الأعمال وسبقه إجراءات حقيقية ملموسة.

وقال خالد أبو بكر، في برنامجه "كل يوم" على قناة "ON"، إن القرار وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه قرار جريء ومتميز لما يحمله هذا النوع من القرارات من جانب سياسي، ولكن في النهاية أدى هذا القرار إلى استئصال "سرطان السعرين للدولار".

وأوضح، أن هذا القرار يعد إصلاحًا يقضي على سرطان فجوة سعر الصرف، ويعد خطوة تاريخية إلى الأمام، منوها إلى أن هناك رؤية حقيقية والجميع يشهدها على الأرض، قائلا إن الفترة المقبلة سيتم إلغاء القيود المفروضة على حدود بطاقات الائتمان قريبًا خارج مصر وحان الوقت لانتهاء فكرة السوق الموازية.

وتابع: "وجب التحية لكل التقنييين الاقتصاديين في البنك المركزي والحكومة على هذا القرار الذي يبدوا أنه مدروس بعناية، وكذلك المجموعة الاقتصادية، التي نجحت في الحصول على قرض كبير من صندوق النقد".

وواصل: "لازم نعطي الحق لصاحب القرار الجريء، دا كلام كبير جدًا وهيرجع للشارع المصري والمصريين اللي بره، اللي يقدروا يحولوا الجنيه والعملة بتاعتهم بسعر مرضي".