رغم التعادل أمام لايبزيج .. ريال مدريد يحسم تأهله إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

حسم فريق ريال مدريد الاسباني تأهله إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا رغم تعادله الايجابي بهدف لمثله امام لايبزيج خلال اللقاء الذي اقيم بينهما مساء الاربعاء على ملعب سنتياجو برنابيو في إياب ثمن نهائي المسابقة.

تقدم جونيور فينستيوس بالهدف الاول عند الدقيقه ٦٥ الفريق الملكي ، قبل أن يعادل اوربان النتيجة للايبزيج عند الدقيقة ٦٨.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لصالح الفريق الملكي بهدف من دون رد.

وجاء تشكيل ريال مدريد في بداية اللقاء كما يلي..

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.

الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - تشواميني.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - فالفيردي.

وخاض لايبزيج لقاء الريال في دورى ابطال أوروبا بكل من..

الحارس الأساسي: بيتر جولاكتشي.

الدفاع: بينجامين هينريكس- ويلي أوربان- كاستيلو لوكيبا- دافيد راوم.

وسط الميدان: أمادو هايدارا- داني أولمو- خافير ستشلاجير- تشافي سيمونز.

الهجوم: لويس أوبيندا- بينجامين سيسكو