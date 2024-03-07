أزهر شمال سيناء ينظم ندوة بالمجمع الإعلامي ببئر العبد

نظم المجمع الإعلامي ببئر العبد، والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، لقاء تثقيفا إحتفاء بيوم الشهيد، حيث ألقى الأستاذ محمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، كلمة عن فضل الشهيد، مستدلا من القرآن الكريم، والحديث الشريف.

وقدم فضيلته أسمى آيات الشكر والعرفان لأبطال مصر الأوفياء، المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها العريق، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الله صونا لعزة وكرامة وطننا الحبيب، وقدم أيضا التحية والتقدير إلى أُمهات الشهداء والمصابين، ممن ضربن أروع الأمثلة في الصبر والوفاء، مشيدا بالتضحيات العظيمة التي تقدمها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل من أجل استقرار مصرنا الحبيبة.

وطالب فضيلة الشيخ محمد عبدالعظيم بضرورة عمل ندوات التثقيف والإعلام خلال شهر رمضان المبارك واستمرار التوعية