عاجل
القيادة الأمريكية تنشر صورة السفينة الليبيرية.. وتعلق: "الحوثيون يقتلون مدنيين أبرياء"
الخميس 07 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أزهر شمال سيناء ينظم ندوة بالمجمع الإعلامي ببئر العبد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم المجمع الإعلامي ببئر العبد، والتابع للهيئة العامة للاستعلامات،  لقاء تثقيفا إحتفاء بيوم الشهيد، حيث ألقى الأستاذ محمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، كلمة عن فضل الشهيد، مستدلا من القرآن الكريم، والحديث الشريف.

وقدم فضيلته أسمى آيات الشكر والعرفان لأبطال مصر الأوفياء، المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها العريق، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الله صونا لعزة وكرامة وطننا الحبيب، وقدم  أيضا التحية والتقدير إلى أُمهات الشهداء والمصابين، ممن ضربن أروع الأمثلة في الصبر والوفاء، مشيدا بالتضحيات العظيمة التي تقدمها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل من أجل استقرار مصرنا الحبيبة.

وطالب فضيلة الشيخ محمد عبدالعظيم بضرورة عمل ندوات التثقيف والإعلام خلال شهر رمضان المبارك واستمرار التوعية 

الجريدة الورقية