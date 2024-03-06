جامعة كفر الشيخ : الملتقي المهني الأول يستهدف الخريجين وطلاب الفرق النهائية

بحضور 17 شركة رائدة

نظمت جامعة كفر الشيخ، ممثلة في المركز الجامعي للتطوير المهني "UCCD" اليوم الاربعاء، الملتقي المهني الأول، بحضور 17 شركة رائدة في كافة المجالات لتوفير فرص تدريبية وتوظيفي لطلاب الفرق النهائية وخريجي الجامعة ، تفعيلا للتواصل المستمر مع سوق العمل وتذليل العقبات التي تواجه الخريجين.

يأي ذلك تحت رعاية رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وافتتح الملتقى بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور علاء غازي مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة وفريق عمل المركز ، وعدد من عمداء الكليات وممثلي الجامعة الامريكية بالقاهرة وممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك المصرية.

و رحبت نائب ئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر، بممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في الملتقي.

وقالت أن هذا الملتقي يكتسب أهمية كبري في الوقت الراهن لتحقيق ربط الدراسة بالجامعة بسوق العمل من خلال تنمية المهارات المهنية للطلاب والخريجين، وتمكينهم من الحصول علي فرص تدريب ووظائف مناسبة، و تفعيل دور الجامعة كشريك أساسي في دعم وبناء الاقتصاد الوطنى ، وتحقيق الأهداف التعليمية وبناء قدرات الخريجين وربطهم بسوق العمل واحتياجاته.

وأوضحت نائب ئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر أن الملتقي يستهدف خريجي الكليات وطلاب الفرق النهائية بمشاركة 17 شركة ومؤسسة من كبرى الشركات والبنوك العاملة في مصر.

