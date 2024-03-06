ريشي سوناك لـ"غانتس": علينا ضغط هائل من الجمهور والبرلمان بشأن الحرب على غزة

التقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، في لندن، اليوم الأربعاء.

وأفادت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الأربعاء، بأنه في الوقت الذي يلتقي غانتس، بمستشار الأمن القومي البريطاني، تيم بارو، دخل سوناك غرفة الاجتماع الثنائي بينهما، بشكل مفاجئ، والتقى بعضو مجلس الحرب الإسرائيلي.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني بأن بيني غانتس حاول طمأنة كل من سوناك وبارو بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتوترات قبل شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على بيني غانتس، خلال اللقاء الثلاثي، على وجود ضغوط كبيرة من الشارع والبرلمان البريطانيين بشأن ما يحدث في قطاع غزة