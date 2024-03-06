الخميس 07 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ريشي سوناك لـ"غانتس": علينا ضغط هائل من الجمهور والبرلمان بشأن الحرب على غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، في لندن، اليوم الأربعاء.

txt

بيني غانتس: استمرار القتال بغزة في شهر رمضان

txt

ماكرون يهاتف غانتس ويحثه على تجنب التصعيد في لبنان

وأفادت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الأربعاء، بأنه في الوقت الذي يلتقي غانتس، بمستشار الأمن القومي البريطاني، تيم بارو، دخل سوناك غرفة الاجتماع الثنائي بينهما، بشكل مفاجئ، والتقى بعضو مجلس الحرب الإسرائيلي.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني بأن بيني غانتس حاول طمأنة كل من سوناك وبارو بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتوترات قبل شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على بيني غانتس، خلال اللقاء الثلاثي، على وجود ضغوط كبيرة من الشارع والبرلمان البريطانيين بشأن ما يحدث في قطاع غزة

مواد متعلقة

بيني غانتس: استمرار القتال بغزة في شهر رمضان
الجريدة الورقية