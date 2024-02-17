بيني غانتس: استمرار القتال بغزة في شهر رمضان

أكد بيني غانتس، العضو في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، أن إسرائيل لن تتوقف عن القتال في قطاع غزة حتى تتم إعادة جميع الرهائن المحتجزين، حتى لو كان ذلك يعني استمرار العمليات العسكرية خلال شهر رمضان.

وأضاف غانتس، في مقطع فيديو: "أود أن أنقل رسالة إلى جميع مواطني إسرائيل وإلى عائلات الرهائن: لن نتوقف حتى يتم إعادتهم، ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولو ليوم واحد قبل إعادة رهائننا، والقتال سيستمر بغض النظر عن الوقت من العام، حتى مع اقتراب شهر رمضان، يمكن أن يستمر إطلاق النيران، إما أن نعيد رهائننا، أو نوسع القتال إلى رفح".

يأتي ذلك رغم تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بأن العملية في رفح يجب أن تنتهي مع بداية شهر رمضان في 10 مارس.