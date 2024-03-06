بالصور.. رئيس حي الدقي يحارب الكيانات الوهمية

شن حى الدقي حملة إشغالات تحت إشراف رئيس الحى اللواء أحمد عبد الفتاح، لمحاربة الكيانات الوهمية (السناتر التعليمية غير المرخصة)، حيث توجه الحي إلى ٦ شارع جمال سالم بالدقي؛ لفحص شكوى وجود سنتر تعليمي مخالف في أحد العقارات السكنية.

وتبين وجود سنتر تعليمي مخالف يعمل بدون تراخيص، بالإضافة إلى تحويل شقة سكنية لتجارية وممارسة نشاط بدون ترخيص.

على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة، وتم التحفظ على كافة محتويات المكان.

تم تحرير محضر بالواقعة والمضبوطات وهي عبارة عن ٥٧ كرسي واتنين شاشة كبيرة.