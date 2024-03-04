محافظ الجيزة يتابع توافر السلع بأسعار مناسبة بمعرض أهلًا رمضان في الطالبية

فى إطار استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ لتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مناسبة، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اقبال المواطنين علي معرض أهلًا رمضان بشارع عز الدين عمر بحي الطالبية والذي تم افتتاحه منذ أيام.

وأشار المحافظ إلى أن معرض أهلا رمضان بحى الطالبية والذى يضم حوالي 30 عارضا يأتى ضمن جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن والملابس ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة لافتاً إلى أنه تم افتتاح المعرض الرئيسي بحى العمرانية على مساحة 2000م بالإضافة الى معارض مراكز البدرشين والحوامدية لتوفير كافة السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة وجارٍ الاستعداد لافتتاح معرض أهلًا رمضان بحي إمبابة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاضافة إلى 400 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على الاستمرار والالتزام بدعم جميع السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة وتزويد المعارض بالنواقص بشكل فوري.

وشدد المحافظ أنه تم تشكيل لجان رقابية وتفتيشية؛ للتأكد من جودة السلع المعروضة وأن البيع يجرى وفق الأسعار المحددة بالفعل بعد الخصم الخاص بالمعرض.