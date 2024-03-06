رمضان 2024.. شاهد برومو مسلسل "بقينا اتنين"

أطلقت الشركة المنتجة البرومو الرسمي الأول

لمسلسل "بقينا اتنين"، والذي انضم مؤخرا لباقة مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية،والمقرر طرحه بالماراثون الرمضاني المقبل 2024، بطولة شريف منير ورانيا يوسف.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل وبقينا اتنين

ويعرض مسلسل "بقينا اتنين" ضمن موسم دراما رمضان 2024، في النصف الثاني من الشهر الكريم حصريا عبر قنوات «cbc» و«cbc دراما» ومنصة WATCH IT.

مسلسل "بقينا اتنين"

وتدور أحداث مسلسل "بقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بابنتهما.

أبطال مسلسل "بقينا اتنين"

مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والعمل تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.