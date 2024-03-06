الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يشيع جثامين حولا في مشهد مهيب

بوابة الوفد الإلكترونية

شيّع "حزب الله" اللبناني وحشد كبير من أهالي بلدة حولا في جنوبي لبنان، جثامين 3 مدنيين قضوا، ليل أمس الثلاثاء، في غارة جوية إسرائيلية على منزلهم المؤلف من طابقين في الحارة الشمالية للبلدة المواجه بشكل مباشر لموقع العباد الإسرائيلي.

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وبمشهد "الصمود والتحدي" كما وصفه الأهالي أقيمت مراسم الوداع بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب، علي فيّاض، وعلماء دين وشخصيات وفعاليات وعوائل قتلى، وحشد غفير من أهالي البلدة.

وقال فياض في كلمة: "نحن ماضون في هذه المواجهة، نريد الدفاع عن أهلنا ووطننا، نريد أن يتوقف العدوان ضد غزة، ولا نريد توسعا في الحرب ولكن في الوقت ذاته نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات بما فيها الاحتمال الأكثر سوءا وتدحرجاً والأكثر مواجهة مع العدو، فلا يخطئن العدو في خياراته، وليفكر ألف مرة ومرة قبل أن يرتكب أي حماقة، لأننا سنزج بكل الوسائل والأدوات، ولدينا كل الحق في أن ندافع عن هذا الوطن فيما لو أراد هذا العدو أن يمضي في عدوانه باتجاه هذه الحرب المفتوحة التي يهدد بها".

وأشار النائب فياض إلى أن "هذا العدو بإمكانه أن يطلق التهديدات يمينا ويسارا، وبإمكانه ليلا ونهارا أن يطلق الوعود الفارغة، وهو يستطيع فعل شيء كثير، ولكنه سيبقى عاجزا عن فعل الشيء الأساسي، ألا وهو الانتصار في هذه الحرب، لأن المقاومة هي التي ستنتصر وهذا العدو هو الذي سينهزم، وقد هزمناه مرارا، في العام 1993 وفي العام 1996، وفي العام 2006، وبإذنه تعالى سنهزمه في العام 2024

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