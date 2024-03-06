حزب الله يقصف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:25 من بعد ظهر يوم ‏الأربعاء 06-03-2024 ‏ موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

على جانب آخر، قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها استهدفت ، مطار كريات شمونة بأراضينا المحتلة، بالطيران المسيّر.

وأعلنت المقاومة في العراق في بيان لها: ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق عصر اليوم الأربعاء الموافق 6 - 3 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مطار كريات شمونة بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء.