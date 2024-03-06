حزب الله يقصف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:25 من بعد ظهر يوم الأربعاء 06-03-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
على جانب آخر، قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها استهدفت ، مطار كريات شمونة بأراضينا المحتلة، بالطيران المسيّر.
وأعلنت المقاومة في العراق في بيان لها: ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق عصر اليوم الأربعاء الموافق 6 - 3 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، مطار كريات شمونة بأراضينا المحتلة ، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء.