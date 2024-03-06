الجيش الإسرائيلي يهاجم بنى تحتية لـ"حزب الله" في لبنان ويسقط طائرة مسيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مهاجمته لبنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجيش الإسرائيلي مهاجمته لمبنيين عسكريين تابعين لحزب الله في لبنان، وإسقاطه لطائرة دون طيار كانت في طريقها إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني تنفيذ هجوم جوي بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وإصابة الهدف بدقة.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‌‎شنت ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم هجومًا جويًا بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة وأصابت هدفها بدقة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.