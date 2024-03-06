إسماعيلي 2010 يفوز على القناة ويتوج بطلاً للمنطقة

توج فريق الإسماعيلى مواليد 2010 بطلا لدوري المنطقة وذلك بعد الفوز على منافسه القناه برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب السكة الحديد بالإسماعيلية وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

أحرز الأهداف كلا من .. عمر شريف هدفين فى الدقيقة 12 والدقيقة 31 ،و عمر صبرى الهدف الثالث فى الدقيقة 7 من عمر الشوط الثانى ، و مصطفى محمود الهدف الرابع فى الدقيقة الأخيرة.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من

محمد عبدالهادى فى حراسة المرمى ، و معاذ أيمن و محمد عطا و يوسف حسن ( زياد محمد ) و يوسف محمود ( خالد هانى ) فى خط الدفاع و محمد مصطفى و عمر صبرى( محمد عبدالمجيد ) و عمر شريف ( مصطفى محمود ) و عبدالرحمن فرحات ( يوسف محمد أبوجريشة ) فى خط الوسط و إبراهيم محمد و أحمد عبدالمجيد فى خط الهجوم.