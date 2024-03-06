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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شوط أول سلبي بين ريال مدريد ولايبزيج في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد أمام نظيره لايبزيج والجارية بينهما الآن على ملعب سنتياجو  برنابيو في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى لصالح الفريق الملكي بهدف من دون رد.

وجاء تشكيل ريال مدريد في بداية اللقاء كما يلي..
حراسة المرمى: أندري لونين.
الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.
الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - تشواميني.
الهجوم: فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - فالفيردي.

ويخوض لايبزيج لقاء الريال في دورى ابطال أوروبا بكل من..
الحارس الأساسي: بيتر جولاكتشي.
الدفاع: بينجامين هينريكس- ويلي أوربان- كاستيلو لوكيبا- دافيد راوم.
وسط الميدان: أمادو هايدارا- داني أولمو- خافير ستشلاجير- تشافي سيمونز.
الهجوم: لويس أوبيندا- بينجامين سيسكو.

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