الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إلزام رضا شحاتة لاعب الأهلي السابق بدفع 96 ألف جنيه مصروفات لأطفاله

بوابة الوفد الإلكترونية

ألزمت محكمة القاهرة الجديدة، رضا شحاتة، لاعب النادي الأهلي السابق،  بدفع 96 ألف جنيه مصروفات للصغار عن العام الدراسي 2023 -2022.

وكان المحامي معتز الدكر، رفع دعوى لصالح طليقة نجم النادي الأهلي السابق، ضد رضا شحاتة وذلك بسبب امتناعه عن أداء النفقة الخاصة بأطفاله الصغار.

وكشف معتز الدكر أنه تقدم بدعوى لمكتب تسوية المنازعات حيث استند على سداد المصاريف الدراسية للصغار عن الأعوام الدراسية 2023 -2022.

 

وقدم الدكر، وكيلا عن طليقة نجم النادي الأهلي السابق بإفادة مدرسية صادرة من المدرسة المقيد بها الصغار، تفيد بسداد المبلغ المطلوب، كمصاريف دراسية للصغار.

 

 

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