فريق الأساتذة يحقق نتائج متميزة ببطولة العالم لسباحة الماسترز بالدوحة
حقق أبطال فريق سباحة الأساتذة نتائج متميزة خلال مشاركتهم ببطولة العالم للماسترز التى أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة وجاءت نتائج أبطال الصيد فى البطولة كالتالي:
أحرز السباح عمر عيد ذهبية سباق ١٠٠م حره رجال وفضية 50 م حرة رجال والمركز الخامس مرحلة فى سباق 100م فراشة رجال مرحلة 25 – 29 سنة
كما احرز السباح منتصر عوض ذهبية سباق ٥٠م حره رجال مرحلة ٧٠-٧٤
وأحرز السباح محمد هشام برونزية سباق ١٠٠م ظهر رجال مرحلة ٣٠-٣٤
وفازت السباحة ايه عز بالمركز السادس ١٠٠م صدر سيدات والمركز الثامن فى سباق 50م صدر سيدات مرحلة ٣٥-٣٩
وحقق السباح طارق زيان بالمركز العاشر فى سباق٥٠م صدر رجال والمركز العاشر فى سباق 50م حرة رجال والمركز الرابع عشر فى سباق 100م صدر رجال مرحلة ٣٠- ٣٤سنة
وحصد لؤى الصباحى المركز الثامن مرحلة 30 – 34 سنة على جميع المراحل فى سباق 3 كم مياه مفتوحة
وحقق وليد رضوان المركز الثانى عشر مرحلة 40 -44 سنة فى سباق 3 كم مياه مفتوحة
حقق السباح محمد عزت المركز الثاني والثلاثين فى سباق 50م صدر والمركز الثالث والثلاثين فى سباق 100م حرة والمركز السادس والثلاثين فى سباق 50م حرة لمرحلة 40-44 سنة