سلة الاتحاد تفوز على سبورتنج في الثواني الأخيرة

فاز الفريق الاول لكرة سلة بنادى الاتحاد السكندرى على فريق سلة سلة سبورتنج بفارق ٣ نقاط وبنتيجة ٧٦-٧٣بصالة سبورتنج فى اطار دورى السوبر (أ) رجال

وقدم فريق سبورتنج مباراة حماسية خلال المباراة التى تقدم خلالها سبورتنج على الاتحاد فى معظم المباراة بقيادة الكابتن أشرف توفيق المدير الفنى الذى أستطاع أن يحجم تحركات لاعبى زعيم الثغر

وعلى الرغم من فوز الفريق الاخضر الا ان جماهيره تنفست الصعداء مع صافرة الحكم وحسم المباراة التى قدم خلالها لاعبى الاتحاد أداءباهت لا يليق بفريق من المفترض أنه فريق بطولات وهو الامر الذى شهدته أحداث المباراة السابقة أمام فريق. الاتصالات والتى فاز خلالها بطلوع الروح

وعلى الرغم من قيام مجلس الادارة برئاسة محمد مصيلحى بتغير "٣" أجهزة فنية خلال عام ونصف تقريبا مابين أجانب ومصريين وتوفيردعم لوجيستي ومادى للفريق واللاعبين الا ان الاداء والنتائج لا تتناسب مع مكانة زعيم الثغر فى السلة وطموحاته فى العودة لحصد البطولات كعادته

ويلقى الكابتن أحمد عمر المدير الفنى وجهازه كافة التأييد والدعم من مجلس الادارة حيث أنه من أبناء النادى فضلا عن أنه جاء عقبتجربتين للمديرين فنيين أجانب وهما ميشا الصربى والألمانى رودل ولم تسفر تجربتهما مع اللاعبين والفريق عن نتائج متقدمة