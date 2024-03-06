مبابي يوضح حقيقة أزمته مع إنريكي

أوضح المهاج الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إنه ليس لديه "مشاكل" مع المدرب لويس إنريكي في ظل أرتباطه بالرحيل إلي صفوف نادي ريال مدريد الصيف المقبل.

فمنذ الإعلان عن رغبة مبابي بمغادرة بارك دي برينس، تم التشكيك في طريقة تعامل إنريكي مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، حيث تواجد نجم باريس سان جيرمان في مقاعد البدلاء أوخرج مبكرًا من آخر ثلاث مباريات في الدوري الفرنسي.

وتحدث مبابي لقناة كانال بلوس التلفزيونية "أريد دائما اللعب في دوري أبطال أوروبا، إنها بطولة مهمة للغاية، لا يمكن أن أكون أبدا لاعبا يختبئ".

وتابع: "علاقتي مع المدرب جيدة، لا توجد مشكلة حتى لو اعتقد الناس أنها موجودة، لدي العديد من المشكلات ولكن المدرب ليس واحدا منها".

وتحدث أيضًأ لويس أنريكي عن تبديلاته في المباريات الأخيرة للمهاجم مبابي، قال المدير الفني إنريكي لقناة كانال بلوس: "سيسجل كيليان 50 هدفًا، ويقدم 25 تمريرة حاسمة مع أي مدرب وأي فريق".

وأتم "من الواضح أن مستقبله القريب لن يكون هنا، لذا سيتعين علينا اختبار حلول أخرى".