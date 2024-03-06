خط أحمر

الأربعاء 06/مارس/2024 - 08:55 م 3/6/2024 8:55:51 PM

قارئ هذه السطور مدعو الى أن يصبر معي حتى نهايتها، ولو أنه تحلى بالصبر حتى آخرها فسوف يرى أن موضوعها إذا لم يكن جديدًا، فالتفاصيل فيه تقول إن فيها ما هو جديد.

وبداية الموضوع كانت في موسكو يومي الخميس آخر أيام فبراير، والجمعة أول أيام مارس، وفيهما كانت الفصائل الفلسطينية قد اجتمعت في العاصمة الروسية، وكانت الدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت الفصائل مدعوة من الدب الروسي لتجلس على مائدة واحدة وتتحاور، لعلها تكون على توافق حول الخطوط العريضة لقضيتها فيما بينها.

وإذا كانت قد اجتمعت هناك، فما أكثر ما اجتمعت من قبل في عواصم أخرى، ولكن الفارق هذه المرة مهم لأنها تجتمع تحت ظلال القصف الوحشي الذي قامت وتقوم به اسرائيل على قطاع غزة، ولأن الاجتماع هذه المرة ضم الفصائل المنضوية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومعها الفصائل التي لا تزال غير ممثلة فيها.

وربما كان هذا هو الذي جعل أول حصيلة للاجتماع أن تكون منظمة التحرير هي المرجعية بالنسبة للفصائل كلها، وبالذات غير الممثلة في المنظمة، وألا تكون هذه المرجعية محل خلاف في المستقبل القريب والبعيد.

ولم تغادر الفصائل المختلفة اجتماعها، إلا وقد اتفقت على تشكيل حكومة موحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية، فلا تكون في الضفة حكومة وفي غزة حكومة.. وهذه خطوة مهمة جدًا، ولكن الأهم أن تجد ترجمة عملية لها سريعًا على الأرض، وأن تدوم هذه الحكومة الموحدة المرتقبة، لأن أكبر شيء كانت اسرائيل تلعب عليه وتستغله في مرحلة ما بعد الإنقسام بين الضفة والقطاع، هو وجود حكومتين فلسطينيتين !

ومما اتفقت عليه الفصائل أيضًا، أن يجمعها مسار مشترك لمواجهة العدوان على غزة.. وهذا بدوره شيء مهم، ولكن الأهم منه أن يكون المسار المشترك في مواجهة العدوان وفى مواجهة غير العدوان، وبمعنى أدق يكون مُعبّرًا عن استرتيجية بعيدة المدى، لا أن يكون مجرد تكتيك وقتي لمواجهة تحديات مرحلة.

تروي التقارير الصحفية المنشورة عن لقاء الفصائل، أنها كانت مرنة فيما بين بعضها البعض، وأن لقاءاتها لم تشهد توترًا بينها، وهذه روح لا بد أن تدوم، وأن تكون هي اللغة التي تتفاهم بها الفصائل في كل وقت، ولو دامت فسوف تكون طريقًا مضمونة الى الهدف الأخير، وليس الهدف سوى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

العالم في مرحلة ما بعد الحرب على غزة يبدو اكثر تقبلًا لفكرة قيام الدولة الفلسطينية منه في أي وقت آخر، ولا بديل عن أن ينتهز الفلسطينيون هذه الفرصة وألا يجعلوها تفوت.